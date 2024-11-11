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Malatya'da iskele faciası: 2 işçi hayatını kaybetti

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2024 11:32
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Malatya’da iskele faciası: 2 işçi hayatını kaybetti

Malatya'da depremden hasara gören 11 katlı binanın tadilatı nedeniyle kurulan iskelenin çökerken 2 işçi hayatını kaybetti. İşçilerin cenazeleri olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı.

Malatya'da, depremde hasar gören 11 katlı binanın tadilatı nedeniyle kurulan iskelenin çökmesi sonucu, 2 işçi yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde, Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar alan 11 katlı binanın tadilatını yapan işçilerin kullandığı 6'ncı kattaki iskele, bilinmeyen nedenle çöktü. İskeleyle birlikte işçiler Mücahit Dülek (29) ve Salih Celayir (30) de düştü. Diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde Dülek ve Celayir'in hayatını kaybettiği belirlendi. İşçilerin cenazeleri olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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