Kars’ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 kişi gözaltında

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda, Susuz ilçesi kırsalında ikamet eden bir kişinin evinde arama yaptı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ile ruhsatsız av tüfeği, av tüfeğine ait 2 şarjör ile 7 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.