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Kars'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 kişi gözaltında

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2024 20:22
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Kars’ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 kişi gözaltında

Kars'ta jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda, Susuz ilçesi kırsalında ikamet eden bir kişinin evinde arama yaptı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ile ruhsatsız av tüfeği, av tüfeğine ait 2 şarjör ile 7 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

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