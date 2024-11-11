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Karaman’da 2 katlı binanın çatı katında korkutan yangın

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2024 20:58
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Karaman’da 2 katlı binanın çatı katında korkutan yangın

Karaman’da 2 katli binanın çatı katında çıkan yangın, bina sakinlerini korkuttu. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında teras katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Hürriyet Mahallesi 1529. Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın teras katında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, binanın teras katından alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, binanın teras katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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