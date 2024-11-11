İzmir’de suya yüzde 30 zam hazırlığı

31 Mart 2024'te yapılan Yerel Seçimlerden önce içme suyu tarifelerinin yüksek olduğunu söyleyen Cemil Tugay, "Göreve gelince İzmirliler Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanacak" vaadinde bulunmuştu. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ın bu sözüne rağmen temmuz ayında suya yaptığı yüzde 45 zammın ardından şimdi de yüzde 30 zam hazırlığı yapması tepki çekti.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Sabah'ın haberine göre önümüzdeki hafta Tugay'ın yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttüğü İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2025 mali yılı tahmini gelir gider bütçesi İZSU Genel Kurulu'nda görüşülüp karara bağlanacak. Tahmini bütçenin kabul edilmesi ile birlikte içme suyuna son anda bir değişiklik yapılmazsa 1 Ocak tarihinden itibaren yüzde 30 oranında zam yapılacak.