Gaziantep’te 7 firmayı 74 milyon lira dolandıran 19 şüpheli yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce savcılık koordinesinde 5 Kasım'da nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çalışmada, şüphelilerin 6 farklı ülkeden 7 firmayı 74 milyon TL dolandırdığı tespit edildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal, çek ve doküman ele geçirilirken, yaklaşık 40 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.

Operasyonda yakalanan 19 şüpheliden 11'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.