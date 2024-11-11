Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil direğe çarptı: 4 yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Değirmenözü Mahallesi girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçe merkezi yönüne seyir halinde ehliyetsiz sürücü R.K. (41) idaresindeki 42 BTG 17 plakalı otomobil sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü R.K. ile araçta bulunan A.Ö. (82), Ş.Ş. (57) ve S.B. (36) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.