Çorum’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! 7 yaralı

Kaza Sungurlu-Boğazkale karayolu Büyükincesu Köyü yakınlarında meydana geldi.

Kaza yapan araç

Suat P. idaresindeki 06 EOH 095 plakalı otomobil, Sungurlu-Boğazkale kara yolu Büyükincesu köyü yakınlarında Adem D'nin kullandığı 34 PB 4954 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü Adem D. ile araçlarda bulunan Berat Ş, Efsa Rona P, Herdem P, Buğlem Arin P, Döndü D. ve Cuma D. yaralandı. Y-aralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.