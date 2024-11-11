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Amasya'da otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2024 13:39
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Amasya’da otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı

Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

U.F.K. idaresindeki 05 FM 365 plakalı otomobil, Boğazköy mevkisinde devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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