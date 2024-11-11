Amasya'da otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı
Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
U.F.K. idaresindeki 05 FM 365 plakalı otomobil, Boğazköy mevkisinde devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.