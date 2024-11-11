Afyonkarahisar’da Kur’an kursunda yangın! Alevler kontrol altında

Olay Afyonkarahisar'ın Salar beldesinde meydana geldi.

Olay yerinden bir kare - (AA)

Merkeze bağlı Salar beldesinde Fatih Kur'an Kursu'nun ikinci katındaki yatakhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Afyonkarahisar, Salar ve Sülün belediyelerinden itfaiye ile sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.



2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu. Dumandan etkilenen 2 öğrenci, tedbir amacıyla Afyonkarahisar Devlet

Hastanesine götürüldü.



Yatakhaneden tahliye edilen öğrencilerin, ailelerine bilgi verilerek güvenli bir yurda nakil edildiği bildirildi.