Afyonkarahisar'da Kur'an kursunda yangın! Alevler kontrol altında
Afyonkarahisar'ın Salar beldesinde bulunan bir Kur'an kursunun yatakhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle binada hasar oluşurken, 2 öğrencinin de dumandan etkilendiği öğrenildi.
Olay Afyonkarahisar'ın Salar beldesinde meydana geldi.
Merkeze bağlı Salar beldesinde Fatih Kur'an Kursu'nun ikinci katındaki yatakhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Afyonkarahisar, Salar ve Sülün belediyelerinden itfaiye ile sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu. Dumandan etkilenen 2 öğrenci, tedbir amacıyla Afyonkarahisar Devlet
Hastanesine götürüldü.
Yatakhaneden tahliye edilen öğrencilerin, ailelerine bilgi verilerek güvenli bir yurda nakil edildiği bildirildi.