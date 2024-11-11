Adana’da zincirleme kaza! 1 ölü 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 EG 056 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi civarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.



Kazayı fark eden ve üzerinde iki kişi bulunan M.Y'nin kullandığı 01 AUH 515 plakalı motosiklet yola devrildi. Kaza yapan motosiklete, yol kenarına çekildiği sırada, M.K. idaresindeki 01 VK 404 plakalı otomobil çarptı.



YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI



İki otomobil ve bir motosikletin karıştığı kazada Cevriye Yıldırım (53) öldü, 3 kişi yaralandı. Sevk edilen ekiplerin müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Ölen kişinin cenazesi, çalışmaların ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN