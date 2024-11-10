Sakarya’da motosiklet refüje çarptı: 1 yaralı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin refüje çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 AKB 768 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.