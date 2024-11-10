10 Kasım 2024, Pazar
Haberler Yaşam Haberleri Onlarca kilo ağırlığında! Oltayla böyle yakaladılar

Onlarca kilo ağırlığında! Oltayla böyle yakaladılar

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2024 16:07 Güncelleme: 10.11.2024 16:10
ABONE OL
Onlarca kilo ağırlığında! Oltayla böyle yakaladılar

Sakarya'nın Karasu ilçesinde amatör balıkçıların oltasına yaklaşık 2 metre boyunda ve 75 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı. Balığın yakalanması ve güçlükle kıyıya alınması cep telefonu kamerasına yansıdı.

DEV YAYIN BALIĞINI BÖYLE YAKALADILAR

Tepetarla Mahallesi'nden geçen Sakarya Nehri'nde amatör balıkçıların oltasına yaklaşık 2 metre boyunda ve 75 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.

(A HABER ARŞİV)(A HABER ARŞİV)

Gördükleri manzara karşısında hayrete düşen balıkçılar, dev balığı güçlükle kıyıya çıkardı.

(A HABER ARŞİV)(A HABER ARŞİV)

Kantarda ağırlık ölçümü yapılan balık, hafif ticari aracın arka koltukları yatırılarak bagaja sığdırıldı.

(A HABER ARŞİV)(A HABER ARŞİV)

Balıkçıların hem nehirde hem de karada yaşadıkları zorlu anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(A HABER ARŞİV)(A HABER ARŞİV)

Dev yayın balığını böyle yakaladılarDev yayın balığını böyle yakaladılar DEV YAYIN BALIĞINI BÖYLE YAKALADILAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör