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Adana’da Narkotim ekiplerinden metruk binalara uygulama

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2024 12:12 Güncelleme: 10.11.2024 12:15
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Adana’da Narkotim ekiplerinden metruk binalara uygulama

Adana’da narkotim ekipleri uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik metruk binalarda uygulama yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli, Seyhan Mahallesi, Süleyman Vahit Caddesi, 19 Mayıs Mahallesi ve Çukurova Caddesi'nde uygulama yaptı.

Narkotim ekiplerinin uygulamasında trafikte ve metruk binalarında uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu ile yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

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