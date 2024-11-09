Şişli’de bir kişi pompalı tüfekle çevreye ateş açtı

6 Kasım Çarşamba akşamı Bozkurt Mahallesi'ne gelen, elinde pompalı tüfek olan şüpheli, sokakta bağırmaya başladı. Şüpheli, bir süre sonra pompalı tüfekle çevreye 6 el ateş etti. Sokakta bulunan kişiler kaçarak uzaklaşırken, olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını araştırdı. Görüntülerden kimliği tespit edilen şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatılırken olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca, şüphelinin kaçması ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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