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Polis ekipleri Eskişehir'de denetim gerçekleştirdi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.11.2024 15:40
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Polis ekipleri Eskişehir’de denetim gerçekleştirdi

Eskişehir'de polis ekiplerinin denetiminde aranması olan bir şahıs yakalanırken, şüphe üzerine durdurulan 2 araçta 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturtucu madde ele geçirildi.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 65 personel ve 1 çevik kuvvet tim personelinin katılımıyla belirli saatler arasında Hoşnudiye Mahallesi Vural sokak üzerinde huzur uygulaması yapıldı. Uygulama neticesinde bin 243 şahıs sorgulanırken; 1 şahsın kasten yaralama suçundan arandığı tespit edildi. Ayrıca ekiplerce durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 araçtan; 2 ruhsatsız tabanca, 8 fişek ve 1.23 gram metamfetamin ele geçirildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda 43 umuma açık yer denetlendi.

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