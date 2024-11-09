Muratpaşa Belediye Başkanı’nın oğlu başından vurulmuş halde bulundu

Antalya'nın merkez ilçelerinden olan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu E.U., Fener Mahallesi'nde bulunan evlerinin banyosunda başından vurulmuş şekilde bulundu.

ACİL AMELİYATA ALINDI

E.U.'yu yerde kanlar içerisinde gören yakınları hemen çevrede bulunan özel bir hastaneye götürdü. Bilinci açık olan 17 yaşındaki genç ameliyata alındı. Olayı haber alan Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara ve CHP'li parti yöneticileri hastaneye geldi.

Tedavi altına alınan E.U. (DHA)

UYSAL İLK UÇAKLA DÖNDÜ

Bir toplantı için İstanbul'a gelen CHP'li Belediye Başkanı Uysal ise olayı öğrenir öğrenmez ilk uçakla Antalya'ya döndü. İntihar girişiminde bulunan E.U.'nun bir süredir psikolojik sıkıntılar yaşadığı iddia edildi.