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Hatay'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.11.2024 09:27
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Hatay’da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Hatay'ın Defne ilçesinde sürücü eğitim aracı olarak kullanılan otomobil, park halindeyken alevlere teslim oldu.

Yangın, Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde yaşandı. Park halinde olan 31 AEG 538 plakalı otomobilin motor kısmından yanmaya başladı. Otomobil, kısa sürede alevler içinde kaldı. Alev alev yanan aracı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen Defne itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu otomobilde maddi hasar oluştu.

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