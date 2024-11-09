Belgrad Ormanı sonbahar renklerine büründü

İstanbul'un geniş ormanlık alanlarından biri olan Belgrad Ormanı, sonbahar mevsiminin renklerine büründü. Sarı ve yeşilin tüm tonlarını barındıran orman, sonbahar mevsiminin en güzel halini yansıtırken, masalsı görüntüler oluşturdu. Sonbaharın gelmesiyle dökülmüş sararan yapraklar yolları süslerken, görenlerin hayranlıkla bakacağı manzara havadan görüntülendi.

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