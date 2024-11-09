Başıboş atlar tehlike saçıyor

Sonbaharın gelmesiyle birlikte mevsim boyunca tarım faaliyetlerinde kullanılan atlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da başıboş şekilde salındı. Geçtiğimiz yıllarda defalarca kazaya sebebiyet veren atlar, otoban kenarlarında görülmeye başladı. Kalabalık guruplar şeklinde yol kenarında duran atlar, sürücülere ecel teri döktürüyor.

Özellikle gece saatlerinde aniden otobana çıkan atları göremeyen sürücüler, 'Bu insanlar geçmişte yaşanan can kayıplarından neden ders çıkarmıyor, neden hayvanlarına sahip çıkmıyor' diyerek tepki gösterdiler. Hasat mevsimi boyunca çiftçilerin hizmetinde olan atlar, daha az saman, ot ve yem tüketmeleri uğruna alışılagelmiş şekilde doğaya salınıyor.