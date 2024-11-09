Aracıyla yaklaştı ağacı çalıp kaçtı! Yer: Sultangazi

Sultangazi'de, otomobiliyle bir iş yerinin önüne gelen sürücü, portakal ağacını çaldı. Portakal ağacını aracına yükleyen sürücü, olay yerinden uzaklaşırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 50. Yıl Mahallesi'nde geride bıraktığımız Salı günü saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Tekstil atölyelerinin yoğunlukta olduğu ara sokakta büfe işleten Naci Aslan, iş yerinin önünde çiçek ve meyve ağaçlarından oluşan bir mini bahçe oluşturdu. Saat 17.00 sıralarında büfeyi kapatarak eve giden Aslan, saat 20.00 sıralarında ise çiçekleri sulamak için iş yerine geldi. Bu sırada bir meyve ağacının eksik olduğunu fark etti. Aslan, iş yerinin güvenlik kameralarını izlemeye başladı ve meyve ağacının otomobille sokağa gelen bir kişi tarafından çalındığını gördü.

Dükkan sahibi Naci Aslan şaşkınlığını dile getirdi (DHA)

"ÖZENLE BAKIYORDUK"

Görüntüleri izlediğinde çok üzüldüğünü söyleyen Naci Aslan, "Biz iş yerimizi kapattıktan sonra akşam 20.00 gibi aracıyla geliyor. Aracını yanaştırıyor. Sanki daha önce keşif yapmış gibi. Bilinçli geliyor. Bugün çalınan meyve ağacı satılsa para etmez. Gelip bizden isteseydi belki yardımcı olurduk, misafir ederdik. İnsan haliyle böyle bir şeye üzülüyor. Çünkü bu çiçek ve meyve ağaçlarına gözümüz gibi bakıyoruz. Portakal ağacıydı, güzel bir meyveydi. Özenle bakıyorduk. İnsanlar, baktıkça memnuniyetini dile getiriyordu. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" dedi.

Portakal ağacının çalındığı yeşillik alan (DHA)

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan hırsızlık anları ise, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sokağa otomobille gelen kişinin, aracını durdurarak bir süre oyalandığı, sokaktan geçenlerin uzaklaşmasını bekledikten sonra, aracının arka kapısını açarak meyve ağacını saksısıyla birlikte çaldığı ve aracın arka koltuğuna yüklediği, daha sonra aracına binerek sokaktan uzaklaştığı görülüyor.