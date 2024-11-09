2 haftada 7 kilo verdiren Zehra Güneş diyeti! Düzenli uygulandığında çatır çatır kilo verdiriyor

Zehra Güneş, diyet programı boyunca porsiyon kontrolüne dikkat ederken, beslenme planını ağırlıklı olarak taze sebze-meyve, tam tahıllı ürünler ve bol su tüketimi üzerine kurdu. 87 kilodan 80 kiloya düşmeyi başaran Güneş, her gün uyguladığı rutinlerle sağlıklı kilo kaybı yaşadı.

Zehra Güneş Diyeti (A Haber Foto Arşiv)

Sabahları Düşük Yağlı Besinler

Sabah kahvaltısında düşük yağlı peynir, haşlanmış yumurta, çeşitli sebzeler ve tam tahıllı ekmek tercih eden Güneş, ara öğünlerde ise tok tutan yeşil elma ve antioksidan bakımından zengin matcha çayıyla metabolizmasını destekledi.

Zehra Güneş Diyeti (A Haber Foto Arşiv)

Öğlen ve Akşam Dengeli Porsiyonlar

Öğle yemeğinde kinoalı ya da karabuğdaylı salataları tüketen başarılı sporcu, akşam yemeğinde ise genellikle ızgara et, salata ve light yoğurt tercih etti. Akşam 21.00'den sonra hiçbir şey yemeyerek bedenine dinlenme zamanı tanıyan Güneş, geç saatlerde yalnızca bitki çayları ile açlığını bastırdı.

Zehra Güneş Diyeti (A Haber Foto Arşiv)

Yalnızca Sebze Ağırlıklı Menü ile İncelme Hızlanıyor!

Güneş, ikinci haftaya geçtiğinde diyetine yalnızca sebze yemekleri ekleyerek hafif ve sağlıklı beslenmeye odaklandı. Bu yöntemiyle metabolizmasını hızlandırarak etkili bir kilo kaybı sağladı.

Zehra Güneş Diyeti (A Haber Foto Arşiv)

NOT: Zehra Güneş'in 2 haftalık bu beslenme programı, ideal kilosuna ulaşmak isteyenler için ilham verici olsa da, kişisel farklılıklar nedeniyle her bireyde aynı sonucu vermeyebilir. Uzmanlar, diyet programına başlamadan önce vücut analizi yapılmasını ve beslenme planlarının kişiye özel oluşturulmasını tavsiye ediyor.

Zehra Güneş Diyeti (A Haber Foto Arşiv)