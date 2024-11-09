2 haftada 7 kilo verdiren Zehra Güneş diyeti! Düzenli uygulandığında çatır çatır kilo verdiriyor
Hem başarısıyla hem de fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken milli voleybolcu Zehra Güneş, kilo verme süreciyle ilham kaynağı oluyor. Ünlü sporcunun, yalnızca iki haftada tam 7 kilo vererek ideal forma ulaştığı ortaya çıktı. Peki, Güneş’in bu etkili diyet planı nasıl işliyor?
Zehra Güneş, diyet programı boyunca porsiyon kontrolüne dikkat ederken, beslenme planını ağırlıklı olarak taze sebze-meyve, tam tahıllı ürünler ve bol su tüketimi üzerine kurdu. 87 kilodan 80 kiloya düşmeyi başaran Güneş, her gün uyguladığı rutinlerle sağlıklı kilo kaybı yaşadı.
Sabahları Düşük Yağlı Besinler
Sabah kahvaltısında düşük yağlı peynir, haşlanmış yumurta, çeşitli sebzeler ve tam tahıllı ekmek tercih eden Güneş, ara öğünlerde ise tok tutan yeşil elma ve antioksidan bakımından zengin matcha çayıyla metabolizmasını destekledi.
Öğlen ve Akşam Dengeli Porsiyonlar
Öğle yemeğinde kinoalı ya da karabuğdaylı salataları tüketen başarılı sporcu, akşam yemeğinde ise genellikle ızgara et, salata ve light yoğurt tercih etti. Akşam 21.00'den sonra hiçbir şey yemeyerek bedenine dinlenme zamanı tanıyan Güneş, geç saatlerde yalnızca bitki çayları ile açlığını bastırdı.
Yalnızca Sebze Ağırlıklı Menü ile İncelme Hızlanıyor!
Güneş, ikinci haftaya geçtiğinde diyetine yalnızca sebze yemekleri ekleyerek hafif ve sağlıklı beslenmeye odaklandı. Bu yöntemiyle metabolizmasını hızlandırarak etkili bir kilo kaybı sağladı.
NOT: Zehra Güneş'in 2 haftalık bu beslenme programı, ideal kilosuna ulaşmak isteyenler için ilham verici olsa da, kişisel farklılıklar nedeniyle her bireyde aynı sonucu vermeyebilir. Uzmanlar, diyet programına başlamadan önce vücut analizi yapılmasını ve beslenme planlarının kişiye özel oluşturulmasını tavsiye ediyor.