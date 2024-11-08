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Şırnak'ta evde çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.11.2024 06:55
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Şırnak’ta evde çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı.

Başak Mahallesi'nde müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen İ.İ. (34), C.İ. (28), N.İ. (5), M.İ. (4), A.İ. (9), M.İ. (1) ve M.İ (8), ambulansta sağlık personelince yapılan müdahalenin ardından tedbir amaçlı Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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