Kirli ayakkabılarını çıkarıp apartmana öyle girdi

İnegöl ilçesinde Turgutalp Mahallesi Kula Sokak'ta altyapı çalışması yapan elektrik firmasına bağlı taşeron firma işçilerinden biri, apartmandaki sorunu çözmek için binaya yöneldi. Ayakkabıları kirli olan işçi, ayakkabılarını çıkarıp apartmana girerek kontrol yaptı. O anları görüntüleyen bir vatandaş, işçiye teşekkür etti.