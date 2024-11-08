08 Kasım 2024, Cuma
Haberler Yaşam Haberleri Kirli ayakkabılarını çıkarıp apartmana öyle girdi

Kirli ayakkabılarını çıkarıp apartmana öyle girdi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.11.2024 13:34
ABONE OL
Kirli ayakkabılarını çıkarıp apartmana öyle girdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde altyapı çalışması yapan işçi, kirli ayakkabılarını çıkarıp apartmana öyle girdi. O anları görüntüleyen vatandaş, işçiye teşekkür etti.

İnegöl ilçesinde Turgutalp Mahallesi Kula Sokak'ta altyapı çalışması yapan elektrik firmasına bağlı taşeron firma işçilerinden biri, apartmandaki sorunu çözmek için binaya yöneldi. Ayakkabıları kirli olan işçi, ayakkabılarını çıkarıp apartmana girerek kontrol yaptı. O anları görüntüleyen bir vatandaş, işçiye teşekkür etti.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör