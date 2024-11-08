Isparta'da jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek
Isparta'da bir sahaya ihaleyle jeotermal kaynak arama ruhsatı verilecek.
Isparta İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Isparta'nın Merkez ilçesinin Yakaören köyünde bulunan bir sahada 3 yıl süreyle muhammen bedeli 900 bin lira ve alanı 4 bin 900 hektar olan sahanın ihalesi yapılacak. İhale, 19 Kasım Salı günü saat 10.30'da Isparta İl Özel İdaresi Merkez Binası İl Encümeni Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.