Iğdır’da 25 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

Iğdır'da lisede yatılı eğitim gören 25 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler tedavileri sonrası taburcu edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Özgür Mahallesi'ndeki Nene Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yatılı eğitim gören öğrencilerde sabah saatlerinde mide bulantısı şikayeti başladı. Okul yönetimi tarafından çağrılan ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenciler, burada gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. Dün akşam yemekte kıymalı yemek yediklerini belirten öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Tedavileri tamamlanan öğrenciler, taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.