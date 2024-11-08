08 Kasım 2024, Cuma
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FSM Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü lösemi farkındalığı amacıyla turuncuya büründü

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.11.2024 06:51
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FSM Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü lösemi farkındalığı amacıyla turuncuya büründü

8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle İstanbul'daki FSM Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü turuncu renkli ışıklarla aydınlatıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü lösemi hastalığına dikkat çekmek maksadıyla turuncu renkli ışıklarla aydınlatıldı. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturmak amacıyla Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu etkinlikler kapsamında FSM Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü turuncu renge büründürüldü. Akşam saatlerinde başlayan uygulama, gün ağarıncaya kadar sürecek.

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