Ergene’de 50 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ergene Sağlık Mahallesi'nde A.K. isimli şahsa ait ikamet ve araçta yapılan aramada, 11 litre gümrük kaçağı viski, 3 litre gümrük kaçağı votka, 24 adet gümrük kaçağı bira, 11 litre el yapımı rakı ve 1 litre el yapımı viski ele geçirildi. Elde edilen kaçak içkilerin toplam miktarı 50 litre olarak tespit edilirken, A.K. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.