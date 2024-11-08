İç Ege'de yer alan yüzde 65'i ormanlarla kaplı Domaniç'te sonbahar, kıvrımlı yollarla bütünleşen ağaçların göz alıcı renkleriyle görsel şölen yaşatıyor. Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kara yolunun geçtiği ormanlık alan, yeşilden sarıya dönen yapraklara sahip ağaçlarıyla sürücülere eşsiz manzaralar sunuyor. Kayın, meşe ve çam ağaçlarının yoğun olduğu Domaniç Dağları'nda rengarenk sonbahar, dronla görüntülendi.