Camınıza konan kuşlar gizli mesajlar veriyor! Hangi kuş neye işaret ediyor?

Camınıza konan bir kuş gördüğünüzde bunu tesadüf olarak algılamayın. Bu manevi bir işaret taşıyor olabilir. Kuşların camınıza konması, birçok kültür de ruhsal mesajlar sunmak ya da hayatınıza dair ipuçları vermek amacı taşıyor. Özellikle kuşların renkleri, taşıdıkları mesajın içeriğini belirleyebilir. İşte cama konan kuşların renklerine göre anlamları…

Cama Konan Kuşların Anlamları (A Haber Foto Arşiv)

Cama Konan Kuşların Anlamları

Cama Konan Kuşların Anlamları (A Haber Foto Arşiv)

Siyah Kuş: Çevrenizde bir kişiye yapılan kötü enerjileri veya büyüyü simgeler.

Cama Konan Kuşların Anlamları (A Haber Foto Arşiv)

Beyaz Kuş: Duaların kabul edildiği ve olumlu gelişmelerin yaşanacağı anlamına gelir.

Cama Konan Kuşların Anlamları (A Haber Foto Arşiv)

Kahverengi Kuş: Geçmişten biriyle beklenmedik bir karşılaşmayı, geçmişteki kişinin ansızın çıkıp gelmeyi işaret eder.

Cama Konan Kuşların Anlamları (A Haber Foto Arşiv)

Renkli Kuş: Kafanızdaki belirsiz bir konuda karar alacağınız anlamına gelir.