Bu yiyecekleri yiyen daha hızlı yaşlanıyor! Bunları tüketmeyin genç kalın!
Yeni bir araştırmaya göre, ultra işlenmiş gıdalar vücutta hızlandırılmış yaşlanmaya sebep oluyor. Özellikle paketli atıştırmalıklar, şekerli içecekler, seri üretim ekmekler, meyveli yoğurtlar ve bazı kahvaltılık gevrekler gibi ürünlerin biyolojik yaşlanma üzerindeki etkileri giderek daha fazla dikkat çekiyor.
Yapılan son çalışmalarda, ortalama bir Amerikalının günlük kalori ihtiyacının yaklaşık %60'ını ultra işlenmiş gıdalardan karşıladığı belirtildi. Bu yüksek oranda tüketim, besin değeri düşük, şeker, tuz ve doymuş yağ açısından zengin yiyeceklerin tüketildiğini gözler önüne seriyor.
Biyolojik Yaşlanmayı Hızlandırıyor
İtalya'da yürütülen bir araştırmaya göre, günlük kalorilerinin %14'ünden fazlasını ultra işlenmiş gıdalardan karşılayan orta yaşlı ve yaşlı bireylerin biyolojik yaşlarının, gerçek yaşlarından daha büyük olduğu saptandı. Beslenme epidemiyoloğu Marialaura Bonaccio'ya göre, bu gıdalar aşırı endüstriyel işlemlerden geçtiği için besin ve lif açısından eksikliklere neden oluyor.
Bonaccio, ultra işlenmiş gıdaların bağırsak mikrobiyotası üzerindeki etkisine de değinerek, bu tür yiyeceklerin metabolizma, bağırsak sağlığı ve genel fizyolojik işlevler üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini belirtiyor. Ayrıca, bu yiyeceklerin çoğunun plastik ambalajlarda sunulması, vücuda toksik maddelerin taşınmasına da yol açabiliyor.
Kan Analizleri Sonuçları Ortaya Koyuyor
Araştırma kapsamında, 22.495 katılımcıdan alınan gıda tüketim verileri ve kan örnekleri analiz edildi. Kan testleri sonucunda 36 biyolojik belirteç ölçülerek bireylerin biyolojik yaşları hesaplandı. Bu bulgular, ultra işlenmiş gıdaların tüketimiyle gerçek yaş ile biyolojik yaşlanma arasındaki farkı ortaya çıkardı.
Araştırmanın sonuçlarına göre, ultra işlenmiş gıda tüketimi arttıkça biyolojik yaşlanma da hızlanma eğilimi gösteriyor. Katılımcıların biyolojik yaşları, ultra işlenmiş gıda tüketimine bağlı olarak kronolojik yaşlarından daha yüksek çıktı.
Çalışmanın sonuçları The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlandı. Araştırmayı incelemek için tıklayınız.