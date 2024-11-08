Bu yiyecekleri yiyen daha hızlı yaşlanıyor! Bunları tüketmeyin genç kalın!

Yapılan son çalışmalarda, ortalama bir Amerikalının günlük kalori ihtiyacının yaklaşık %60'ını ultra işlenmiş gıdalardan karşıladığı belirtildi. Bu yüksek oranda tüketim, besin değeri düşük, şeker, tuz ve doymuş yağ açısından zengin yiyeceklerin tüketildiğini gözler önüne seriyor.

Biyolojik Yaşlanmayı Hızlandırıyor (A Haber Foto Arşiv)

Biyolojik Yaşlanmayı Hızlandırıyor

İtalya'da yürütülen bir araştırmaya göre, günlük kalorilerinin %14'ünden fazlasını ultra işlenmiş gıdalardan karşılayan orta yaşlı ve yaşlı bireylerin biyolojik yaşlarının, gerçek yaşlarından daha büyük olduğu saptandı. Beslenme epidemiyoloğu Marialaura Bonaccio'ya göre, bu gıdalar aşırı endüstriyel işlemlerden geçtiği için besin ve lif açısından eksikliklere neden oluyor.

Biyolojik Yaşlanmayı Hızlandırıyor (A Haber Foto Arşiv)

Bonaccio, ultra işlenmiş gıdaların bağırsak mikrobiyotası üzerindeki etkisine de değinerek, bu tür yiyeceklerin metabolizma, bağırsak sağlığı ve genel fizyolojik işlevler üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini belirtiyor. Ayrıca, bu yiyeceklerin çoğunun plastik ambalajlarda sunulması, vücuda toksik maddelerin taşınmasına da yol açabiliyor.

Biyolojik Yaşlanmayı Hızlandırıyor (A Haber Foto Arşiv)

Kan Analizleri Sonuçları Ortaya Koyuyor

Araştırma kapsamında, 22.495 katılımcıdan alınan gıda tüketim verileri ve kan örnekleri analiz edildi. Kan testleri sonucunda 36 biyolojik belirteç ölçülerek bireylerin biyolojik yaşları hesaplandı. Bu bulgular, ultra işlenmiş gıdaların tüketimiyle gerçek yaş ile biyolojik yaşlanma arasındaki farkı ortaya çıkardı.

Biyolojik Yaşlanmayı Hızlandırıyor (A Haber Foto Arşiv)

Araştırmanın sonuçlarına göre, ultra işlenmiş gıda tüketimi arttıkça biyolojik yaşlanma da hızlanma eğilimi gösteriyor. Katılımcıların biyolojik yaşları, ultra işlenmiş gıda tüketimine bağlı olarak kronolojik yaşlarından daha yüksek çıktı.

Biyolojik Yaşlanmayı Hızlandırıyor (A Haber Foto Arşiv)

Çalışmanın sonuçları The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlandı. Araştırmayı incelemek için tıklayınız.