Bingöl’de aranan 2 şahıs yakalandı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 5-6 Kasım'da aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 1 kilo 18 gram kubar esrar maddesi, 1 adet av tüfeği, 15 adet fişek, 29 adet uyarıcı sentetik hap ele geçirildi. Terör örgütü propagandası suçundan arama kaydı bulunan 1 şahıs ile silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurması suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı kaydedildi.

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