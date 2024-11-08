Bayburt’ta uyuşturucu kullanmaktan yabancı uyruklu 2 kişiye adli işlem yapıldı

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan uygulamalarda, durumundan şüphelenilen yabancı uyruklu şahısların araçlarında yapılan adli arama sonucunda eşyalarının içerisinde üç parça halinde toplamda 31,99 gram esrar maddesi ve esrar öğütücü ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısı talimatıyla şüpheli şahıslar hakkında T.C.K. 191 Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

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