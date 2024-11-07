Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli evinde yakalandı

Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satışını yapan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, O.E.Ö.'yi takibe aldı. O.E.Ö., teknik ve fiziki takibin ardından dün evine düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Evdeki aramalarda 1 seri numarasız ruhsatsız tabanca, 3 adet 7,65 milimetre çapında mermi, 3 adet uyuşturucu ticaretinde iletişim amacıyla kullanıldığı değerlendirilen cep telefonu, şeffaf torbalar içinde paketlenmiş halde satışa hazır toplam 929 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.