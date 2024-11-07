Sapık doktor kadın hastayı taciz etti: Hastane odasındaki o anları cep telefonu ile kaydetmiş!

Akıllara durgunluk olay Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde meydana geldi. Suruç Devlet Hastanesi'nde görevli Dahiliye Uzmanı H.F.V, iddiaya göre muayeneye giden kadın hasta L.İ.'yi (25) taciz etti.

TACİZ ANLARINI KAYDETTİ!

Bunun üzerine kadın, hastaneye kontrol için ikinci kez gittiği sırada cep telefonunu odadaki pencerenin kenarına koyarak taciz anlarını kaydetti.

L.İ., kayıt altına aldığı görüntülerle birlikte polise giderek doktoru ihbar etti. Doktor hakkında soruşturma başlatılırken Kaymakamlık'tan yapılan açıklamada "Suruç Devlet Hastanesinde görevli Uzman Tabip H.F.V. hakkında Hastane Hasta Hakları Birimi ve Suruç Cumhuriyet Başsavcılığına cinsel taciz iddiaları ile ilgili yapılan şikayet neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belirtilen personel hakkında adli işlem başlatılarak gözaltı kararı verilmiş, ayrıca Kaymakamlığımız tarafından görevden uzaklaştırılmış ve Valiliğimizden idari soruşturma başlatılması talep edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Gözaltına alınan doktor H.F.V tutuklanarak cezaevine gönderildi.