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Şanlıurfa'da otobüs ile motosiklet birbirine girdi: 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2024 11:24
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Şanlıurfa’da otobüs ile motosiklet birbirine girdi: 2 yaralı

Şanlıurfa’da otobüs ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarında meydana geldi.

Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet, sadece toplu taşıma otobüslerinin kullanımına açık yolda otobüs ile çarpıştı.

KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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