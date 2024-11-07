Şanlıurfa’da otobüs ile motosiklet birbirine girdi: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarında meydana geldi.

Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet, sadece toplu taşıma otobüslerinin kullanımına açık yolda otobüs ile çarpıştı.

KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.