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Portakal mı greyfurt mu? Bilim insanları hangi meyvenin daha sağlıklı olduğunu açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2024 13:56 Güncelleme: 07.11.2024 13:56
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Portakal mı greyfurt mu? Bilim insanları hangi meyvenin daha sağlıklı olduğunu açıkladı

Soğuk kış günlerinin yaklaşmasıyla birlikte, turunçgillerin sağlık üzerindeki etkileri yeniden gündemde yerini aldı. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve C vitamini deposu olan bu meyveler, mevsimsel hastalıklara karşı koruyucu özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki, portakal mı daha sağlıklı, yoksa greyfurt mu? ABD’li bilim insanları açıkladı!

Greyfurt, yüksek miktarda C vitamini, likopen, magnezyum, potasyum ve A vitamini içermesiyle bağışıklık sistemini güçlendiren bir meyve olarak öne çıkıyor. Antioksidan bakımından zengin olan greyfurt, serbest radikallere karşı vücutta koruyucu bir bariyer oluşturarak hastalık riskini azaltıyor. Düşük kalorili bir seçenek olması sayesinde diyet listelerinde de sıkça yer buluyor.

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Kalp sağlığına da katkı sağlayan greyfurt, iltihabı azaltarak kardiyovasküler hastalıkların riskini düşürme potansiyeline sahip. Aynı zamanda düşük şeker içeriği sayesinde diyabet hastaları için uygun bir seçenek olarak kabul ediliyor. Clemson Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, portakalların pH seviyesinin 3,69 ile 4,34 arasında olduğu ve bunun da oldukça asidik olduğu söyleniyor. Uzmanlar, bu asiditenin dişlere zarar verebileceğini belirtiyor.

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Portakal: Folik Asit ve Böbrek Sağlığı İçin Etkili

Greyfurt daha az şeker içerse de portakal, sunduğu faydalarla göz ardı edilemeyecek bir meyve. Portakalda bulunan folik asit, DNA sentezi ve gebelikte sağlıklı gelişim için önemli bir vitamin kaynağı. Folik asit, özellikle hamilelik döneminde doğumsal hastalıkların önlenmesine yardımcı oluyor.

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Bunun yanı sıra portakalda yer alan sitrat maddesi, böbreklerde kalsiyum birikimini önleyerek taş oluşumuna karşı koruma sağlıyor. Portakal suyu ise demir eksikliği yaşayan kişilerde demir kaynaklı gıdalarla birlikte tüketildiğinde anemiye karşı olumlu etkiler gösteriyor.

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