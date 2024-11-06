Yurt dışına gönderilen patates çuvallarından çıkanlar şoke etti!

Hatay'da polis ekipleri tarafından Zeytin Dalı Harekat Kapısı'nda Suriye'den Dubai'ye gidecek olan tırda patates çuvalları içerisine gizlenmiş 380 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

ÇUVALLARDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Hatay Valiliği'nin paylaştığı bilgilere göre; Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 Kasım'da Kumlu Zeytin Dalı Harekat Kapısı'nda Suriye'den Dubai'ye gidecek patates yüklü tıra ait konteynerde ihbara istinaden arama yaptı. Yapılan aramada, patates yüklü tırda 380 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.