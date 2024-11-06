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Üsküdar'da tepki çeken görüntü! Arızalanan İETT otobüsünün yolcular itti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2024 20:26 Güncelleme: 06.11.2024 21:13
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Üsküdar’da tepki çeken görüntü! Arızalanan İETT otobüsünün yolcular itti

Üsküdar'da seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı arızalanan İETT otobüsünde tepki çeken görüntüler ortaya çıktı. Arızalanan İETT otobüsünü yolcuların ittirdiği o anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi

Üsküdar'da seyir halindeyken arızalanan İETT otobüsünü yolcuların ittirdiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Libadiye Caddesi üzerinde seyir halinde olan 14 ES-Esenşehir Kadıköy hattındaki İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle arıza yaptı. Yolda kalan otobüsün caddedeki trafik akışını engellemesi üzerine araçtan inen yolcular, bir süre otobüsü ittirdi.

O ANLAR KAMERADA

O anlar, bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, bozulan otobüsün yolcuların tarafından itilmesi yer alıyor.

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