Üsküdar’da tepki çeken görüntü! Arızalanan İETT otobüsünün yolcular itti

Üsküdar'da seyir halindeyken arızalanan İETT otobüsünü yolcuların ittirdiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Libadiye Caddesi üzerinde seyir halinde olan 14 ES-Esenşehir Kadıköy hattındaki İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle arıza yaptı. Yolda kalan otobüsün caddedeki trafik akışını engellemesi üzerine araçtan inen yolcular, bir süre otobüsü ittirdi.

O ANLAR KAMERADA

O anlar, bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, bozulan otobüsün yolcuların tarafından itilmesi yer alıyor.