Üsküdar'da tepki çeken görüntü! Arızalanan İETT otobüsünün yolcular itti
Üsküdar'da seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı arızalanan İETT otobüsünde tepki çeken görüntüler ortaya çıktı. Arızalanan İETT otobüsünü yolcuların ittirdiği o anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi
Üsküdar'da seyir halindeyken arızalanan İETT otobüsünü yolcuların ittirdiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Libadiye Caddesi üzerinde seyir halinde olan 14 ES-Esenşehir Kadıköy hattındaki İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle arıza yaptı. Yolda kalan otobüsün caddedeki trafik akışını engellemesi üzerine araçtan inen yolcular, bir süre otobüsü ittirdi.
O ANLAR KAMERADA
O anlar, bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, bozulan otobüsün yolcuların tarafından itilmesi yer alıyor.