Kahve tüketiminde altın saat: En iyi sonuç için bu saatlerde tüketin

Sağlıklı bireyler için günde 400 mg'a kadar kafein tüketimi güvenli kabul edilir. Ancak, kafein sadece kahvede bulunmaz; çay, enerji içecekleri, gazlı içecekler ve hatta bitter çikolata da kafein içerir. Bu nedenle, kafein miktarına dikkat edilmesi ve toplam alımın kontrol edilmesi önerilir.

Kahve Tüketimi (A Haber Foto Arşiv)

Kahve İçmek İçin En Doğru Saat Nedir?

Sabah uyanır uyanmaz içilen kahve, düşündüğünüzden daha az etkili olabilir. Uyanma saatine bağlı olarak, kortizol hormonu sabah saatlerinde en yüksek seviyede salgılanır ve bu hormon doğal olarak vücudu canlandırır. Bu nedenle, kortizol seviyesinin düşüşe geçtiği saatlerde kahve tüketmek daha etkili bir enerji artışı sağlar. Örneğin, sabah 6:30'da uyanan bir birey için ideal kahve saati 9:30 ila 11:30 arasıdır. Aksi takdirde kortizol seviyelerinin yüksek olduğu zamanlarda kahve içmek, hormonun salgılanmasını daha da artmasına neden olur, bu durum ise bağışıklık sisteminizi ve sağlığını kötü etkileyebilir.

Kahve Tüketimi (A Haber Foto Arşiv)

Kahvenin Egzersiz Performansına Katkıları

Kafein, egzersiz performansını artırmada da önemli bir rol oynar. Egzersizden 30-60 dakika önce içilen kahve, kas gücünü ve dayanıklılığı artırabilir. Egzersiz performansını iyileştirmek için etkili kafein dozunu vücut ağırlığına göre ayarlamalısınız. Kafein dozu, vücut ağırlığının kilogramı başına 3–6 mg'dır. Örneğin, 68 kg ağırlığındaki bir birey için 200-400 mg kafein, yani 2-4 fincan kahve, ideal bir destek sağlayabilir. Böylece, egzersizden daha fazla verim alabilirsiniz.

Kahve Tüketimi (A Haber Foto Arşiv)

Kahve, Beyin ve Ruh Sağlığını Destekliyor

Yapılan araştırmalara göre, düzenli kahve tüketimi Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıklara karşı koruma sağlayabilir. Kahve içeriğindeki antioksidanlar ve diğer bileşenler beyin sağlığını destekleyerek hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur. Üstelik, her gün düzenli olarak kahve tüketimi depresyon riskini yüzde 8 oranında düşürebilir.

Kahve Tüketimi (A Haber Foto Arşiv)

Kilo Yönetiminde ve Metabolizma Hızında Etkili

Kahve, metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne de katkı sağlar. Düzenli kahve tüketiminin vücuttaki yağ oranını düşürdüğünü gösteren araştırmalar, günlük 1-2 fincan kahve içen kişilerin fiziksel aktivite seviyelerini karşılamada daha başarılı olduklarını belirtiyor.

Kahve Tüketimi (A Haber Foto Arşiv)

Kahve ve Uyku Düzeni

Kafein, uyanıklık sağlayıcı etkisi nedeniyle uyku kalitesini etkileyebilir. Kafein etkisi ortalama 3-5 saat sürse de, bu etki kişisel olarak değişebilir. Uyku sorunu yaşamamak için kahveyi yatmadan en az 6 saat önce tüketmek tavsiye edilir. Aynı zamanda, kafeine hassasiyeti olan bireyler kaygıyı tetiklememesi için kahve tüketimini sınırlandırmalıdır.

Kahve Tüketimi (A Haber Foto Arşiv)