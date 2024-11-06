İstanbul'da korkunç olay! Yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu
İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir konteynerde yalnız yaşayan Ayhan Aydoğdu'dan haber alamayan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.İhbarla olay yerine gelen ekipler Aydoğdu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. İşte detaylar...
Olay İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana geldi.
Zümrütevler Mahallesi Altıntabak Sokak'ta boş arazideki konteynerde yalnız yaşayan Ayhan Aydoğdu'yu (46) bir süre göremeyen çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
İhbar üzerine söz konusu adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hareketsiz halde bulunan Aydoğdu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.