İstanbul’a su sağlayan barajda alarm: Su seviyesi yüzde 8’e düştü

Kırklareli'nden İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8 olarak ölçüldü.

Vize ilçesindeki baraj kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, 17 milyon 42 bin metreküp kapasiteli Kazandere'de su seviyesi yüzde 8 olarak kaydedildi.

Barajın su bulunmayan bazı noktalarında ise çatlaklar oluştu.