İstanbul'a su sağlayan barajda alarm: Su seviyesi yüzde 8'e düştü
Kırklareli'nden İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı alarm veriyor. Barajın doluluk oranı yüzde 8'lere kadar düşerken su bulunmayan noktalardan çatlaklar oluşmaya başladı. İşte detaylar...
Kırklareli'nden İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8 olarak ölçüldü.
Vize ilçesindeki baraj kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, 17 milyon 42 bin metreküp kapasiteli Kazandere'de su seviyesi yüzde 8 olarak kaydedildi.
Barajın su bulunmayan bazı noktalarında ise çatlaklar oluştu.