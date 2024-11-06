Hayvan otlatırken 4.5 kilo ağırlığında fosil buldu! Hangi döneme ait olduğunun araştırılmasını istiyor

Yıllardır doğada hayvan otlatırken çeşitli fosil ve taş kalıntılarına rastladığını belirten Lokman Atıl, bu denli büyük bir fosille karşılaştığında şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

Fosil (İHA)

Çok Sayıda Fosil Kalıntıları Var

Atıl, kasabada çok sayıda kabuklu ve kabuksuz yumuşakçalar, deniz mineralleri, midyeler ve salyangoz fosilleri kalıntılarının rastlandığını vurguladı.

Fosil (İHA)

Atıl, "Doğada birçok kez fosile denk geldik ama bu denli büyüğüne ilk kez denk geldik. Bunu hayvan otlatırken buldum. 4.5 kilo üzerinde geliyor. Bu kadar büyük fosilin bulunmasına şaşırdık. Yetkililerin bu fosili gelip incelemelerini istiyorum." dedi.