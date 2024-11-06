Eczaneye gitmeyin: Kış aylarında sağlıklı bir nefes için bu yöntemi deneyin

Doğal malzemelerle yapılan bu burun spreyi, burun tıkanıklığınızı gidermeye yardımcı olurken kimyasal maddelerden uzak durmanızı sağlıyor. Üstelik sadece birkaç malzeme ile hazırlayabileceğiniz bu tarif, her bütçeye uygun.

Burun Spreyi Tarifi (A Haber Foto Arşiv)

Ev Yapımı Burun Spreyi İçin Gerekli Malzemeler

- Yarım çay bardağı içme suyu

- Yarım çay kaşığı doğal tuz

- Yarım çay kaşığı karbonat

Burun Spreyi Tarifi (A Haber Foto Arşiv)

Hazırlama ve Uygulama Adımları

İlk olarak, yarım çay bardağı suyu kaynatın ve biraz soğumasını bekleyin. Suyun çok sıcak olmaması, burun içindeki dokulara zarar vermemek açısından önemlidir.

Ilıyan suya yarım çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karbonat ekleyin. Malzemelerin tamamen erimesi için karışımı iyice karıştırın.

Hazırladığınız karışımı bir burun spreyi şişesine doldurarak burun deliklerinize püskürtün veya nazikçe burundan çekin. Bu uygulama, nefes almanızı kolaylaştıracaktır. Artan karışımı ağız gargarası olarak da kullanabilirsiniz; bu, boğazınızda da rahatlama sağlar.

Ne Zaman Kullanılmalı?

Bu doğal burun spreyi, özellikle grip ve soğuk algınlığı dönemlerinde burun tıkanıklığını gidermek için ideal bir çözüm sunar. Kimyasal içermemesi sayesinde sağlıklı bir alternatif olarak tercih edilebilir.