Canan Karatay’dan kış hastalıklarına karşı doğal reçete: Bağışıklığınızı güçlendiriyor, tok tutarak zayıflatıyor

Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay, uzun süredir Anadolu'nun vazgeçilmez şifa kaynaklarından biri olarak bilinen mucizevi besini açıkladı. Vücut sağlığını koruyan andız pekmezinin, vücudu güçlendiren etkilerini ve kilo kontrolünde nasıl kullanılabileceğini açıkladı.

Andız (İHA)

Tokluk ve Enerji Veriyor, Sağlıklı Zayıflamaya Yardımcı Oluyor

Andız pekmezi, içeriğindeki doğal lifler ve şekerler sayesinde kan şekerini dengeleyerek uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Özellikle sabahları aç karnına tüketildiğinde gün boyu enerji sağlar ve sık sık yemek yeme ihtiyacını azaltır. Karatay'a göre, bu özelliğiyle andız pekmezi, kilo vermek isteyenler için güçlü bir destekleyicidir.

Kış Hastalıklarına Karşı Koruyucu Kalkan

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte soğuk algınlığı, bronşit ve grip gibi rahatsızlıklar daha sık görülmeye başlar. Andız pekmezi, antioksidan yapısı sayesinde vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur, bağışıklığı destekler ve hastalıklara karşı doğal bir kalkan görevi görür. Aynı zamanda bronşları temizleyerek kuru öksürük, balgam ve nefes darlığı gibi sorunları hafifletir.

Andız Pekmezi (A Haber Foto Arşiv)

Saç ve Cilt Sağlığı İçin Doğal Bir Destek

Karatay, andız pekmezinin yalnızca zayıflama ve bağışıklık güçlendirme değil, saç ve cilt sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olduğunu vurguluyor. İçeriğinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde, saç dökülmesini önler, saçların daha güçlü ve sağlıklı uzamasına katkı sağlar. Ciltteki kuruluk ve pullanma gibi sorunları azaltarak sağlıklı bir görünüm sunar.

Andız Pekmezi (İHA)

Andız Pekmezi Nasıl Yapılır?

Andız pekmezinin hazırlanışı oldukça zahmetli olsa da etkili sonuçlarıyla bu zahmete değiyor. İşte evde andız pekmezi yapım aşamaları:

Andız ağacının olgunlaşmamış kozalakları toplanır ve kurutulur. Kuruma işlemlerine bağlı olarak bekleme süresi 4 gün daha uzatılmalıdır.

Kurutulan kozalaklar bir gün boyunca suda bekletilir.

Suyu süzülen kozalaklar, suyunun yarısı kalana kadar kaynatılır. Bu aşamada dibi tutmaması için pekmezin sürekli karıştırılması gerekmektedir.