Trabzon’da cinayet anı kamerada! Kurşun yağdırdı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bugün yaşanan silahlı kavgada cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Akçaabat ilçesindeki Darıca mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede galericilik yapan Beytullah Komar (27), siyah minibüsü yol kenarına çekerek durdu.

Beytullah Komar hayatını kaybetti (DHA)

Bu sırada aracının yolcu koltuğundan inen bir kişi kendisi gibi araçtan inen Komar, yanına geldiği anda belinden çıkardığı silahla ateş etti. Beytullah Komar olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet zanlısı şahıs olay yerinden ayrıldı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme sürerken, olayın zanlısı şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.