Trabzon'da cinayet anı kamerada! Kurşun yağdırdı
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Beytullah Komar, silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken olayın görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bugün yaşanan silahlı kavgada cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.
SALDIRGAN ARANIYOR
Olay, Akçaabat ilçesindeki Darıca mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede galericilik yapan Beytullah Komar (27), siyah minibüsü yol kenarına çekerek durdu.
Bu sırada aracının yolcu koltuğundan inen bir kişi kendisi gibi araçtan inen Komar, yanına geldiği anda belinden çıkardığı silahla ateş etti. Beytullah Komar olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet zanlısı şahıs olay yerinden ayrıldı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme sürerken, olayın zanlısı şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.