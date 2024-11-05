05 Kasım 2024, Salı
Haberler Yaşam Haberleri

Trabzon'da cinayet anı kamerada! Kurşun yağdırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2024 09:25 Güncelleme: 05.11.2024 09:58
ABONE OL
Trabzon’da cinayet anı kamerada! Kurşun yağdırdı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Beytullah Komar, silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken olayın görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bugün yaşanan silahlı kavgada cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Olay, Akçaabat ilçesindeki Darıca mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede galericilik yapan Beytullah Komar (27), siyah minibüsü yol kenarına çekerek durdu.

Beytullah Komar hayatını kaybetti (DHA)Beytullah Komar hayatını kaybetti (DHA)

Bu sırada aracının yolcu koltuğundan inen bir kişi kendisi gibi araçtan inen Komar, yanına geldiği anda belinden çıkardığı silahla ateş etti. Beytullah Komar olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet zanlısı şahıs olay yerinden ayrıldı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme sürerken, olayın zanlısı şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Trabzon’da silahlı kavgada cinayet anı kameradaTrabzon’da silahlı kavgada cinayet anı kamerada TRABZON'DA SİLAHLI KAVGADA CİNAYET ANI KAMERADA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör