Samsun'da kiralık ev dolandırıcılarına ağır darbe! 2 kişi tutuklandı
Samsun'da emlakçıların internet üzerinde yer alan bir sitedeki üyelik hesaplarını ele geçirip "sahte kiralık ev" ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Dolandırıcıların 9 ilde 20 kişiyi dolandırdığı ve 1 milyon lira da kazanç sağladığı tespit edildi.
Samsun'da emlakçıların ev satış sitelerindeki hesaplarını ele geçirip "sahte kiralık ev" ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, emlakçıların internet üzerinde yer alan bir sitedeki üyelik hesaplarını ele geçirip sahte kiralık ev ilanlarıyla milyonluk dolandırıcılık yapan çeteye darbe indirdi.
20 KİŞİ TUZAKLARINA DÜŞTÜ
Polisin 3 ay süren çalışması sonucu D.A. (22) ve C.K.'nin (24) Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri'de toplam 20 kişiyi tuzağa düşürerek yaklaşık 1 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili D.A. ve C.K. ile üniversite öğrencisi E.Ş. (24) adlı kadın, Samsun'un İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. E.Ş. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, polisteki sorguları tamamlanan D.A. ve C.K. Samsun Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.