Samsun'da 475 kilogram kaçak tütün ele geçirildi! 1 kişi gözaltında
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir araçta 475 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, bir kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Samsun'da emniyet ekiplerinin arama yaptığı bir araçta, 475 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi ve yasa dışı ticaretin engellenmesi amacıyla İlkadım ilçesinde bir araçta arama yaptı.
Yapılan aramada araçta 475 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.