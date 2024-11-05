Levent’te AVM’de yangın paniği! O anlar kamerada

İstanbul Levent'teki bir AVM'nin önünde bulunan güvenlik görevlisi kabininde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 17.15 sıralarında Emniyet Evleri Mahallesi'nde bulunan AVM'nin önünde bulunan ve güvenlik görevlilerinin kullandığı kulübede çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, kulübenin plastik malzemeden yapılmış olmasından dolayı yoğun duman çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.