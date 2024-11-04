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Üsküdar-Samandıra metro hattında arıza nedeniyle yoğunluk

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2024 09:35
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Üsküdar-Samandıra metro hattında arıza nedeniyle yoğunluk

Sabah saatlerinde Üsküdar-Samandıra arasında sefer yapan metro hattında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle bazı istasyonlarda yoğunluk yaşandı. Haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde metroda yaşanan arıza, yoğunluğa neden oldu. Vatandaşlar, metro araçlarının gecikmesine tepki gösterdi.

Metronun Altunizade istasyonunda, "Sayın yolcularımız, teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır, anlayışınız için teşekkür ederiz." anonsu yapıldı.

İstasyondaki bilgilendirme ekranlarında da metroların geliş süresi 20 dakika olarak gösterildi. Öte yandan, Altunizade'de metroya aktarma yapılan metrobüs durağında da yoğunluk dikkati çekti.

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