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Siirt’te mevsimin ilk karı yağdı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2024 16:32 Güncelleme: 04.11.2024 16:33
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Siirt’te mevsimin ilk karı yağdı

Siirt’te hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından mevsimin ilk karı yağdı.

Siirt'te hava sıcaklıkları düştü. Kentte etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde sağanak yağış, yerini kar yağışına bıraktı. Siirt'te mevsimin ilk kar yağışını alan Eruh Okçular köyü Herekol mevkiinde yeşil alanların bir kısmı beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecede azaldı. Siirt İl Özel İdaresi ekipleri de kapanma riski taşıyan yollar için teyakkuza geçti.

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